Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель совершила катастрофическую ошибку, когда впустила более 1 млн мигрантов в страну. Об этом он заявил в интервью британской The Times. Он также отметил, что пока доверяет госпоже Меркель, то же касается и президента России Владимира Путина.

Однако он заявил, что не знает как долго это продлится. Трамп выступает за заключение ядерной сделки с Россией в рамках переговоров о смягчении санкций Запада в отношении Москвы.

«Они ввели санкции против России — давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией, — сказал Трамп. — Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено».

«Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, однако я полагаю, что может что-нибудь выйти, чтобы многие оказались в выигрыше», — добавил он.

«Людям следует договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости», — подчеркнул избранный президент.

Помимо этого, Трамп подверг критике Россию за ее «вмешательство» в сирийскую гражданскую войну, что привело к «страшной гуманитарной ситуации». По его словам, это — «очень плохо».

«Это ужасно, ужасная ситуация. Алеппо находится в столь ужасной гуманитарной ситуации», — добавил Трамп.