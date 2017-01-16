В результате проведенных в 2016 году 6 операций шесть человек были пойманы с поличным при совершении коррупционного преступления.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что в результате расследований, проведенных оперативными структурами Главного управления, в связи с фактом было возбуждено 32 уголовных дела.

В результате проведенных оперативными структурами Главного управления оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 24 находившихся в розыске лиц.

За отчетный период Главным управлением было проведено предварительное следствие 480 уголовных дел. Следствие 201 уголовного дела, возбужденного в отношении работающих в государственном и частном секторе 313 должностных лиц, было завершено. Для рассмотрения эти уголовные дела были направлены в соответствующие суды, передает АПА.

В настоящее время продолжается следствие 116 уголовных дел, которые находятся в производстве Следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Среди них, в отношении 110 лиц были возбуждены 62 уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями или хищении, в отношении 61 лица – 56 уголовных дел о мошенничестве с использованием служебного положения, в отношении 34 лиц – 24 уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, в отношении 52 лиц – 10 уголовных дел о получении взятки, в отношении 17 лиц – 14 уголовных дел о взяточничестве, в отношении 3 лиц – 3 уголовных дела о служебном подлоге, в отношении 1 человека – 1 уголовное дело о халатности, в отношении 35 лиц – 31 уголовное дело по другим фактам.

По переданным в судопроизводство уголовным делам был установлен факт нанесения материального ущерба на сумму 202 миллиона 629 манатов. Сумма в размере 33 миллиона 249 манатов или 16,6% этого ущерба были возмещены, для возмещения остальной части суммы был наложен арест на имущество на сумму 78 миллионов 283 маната.

В Азербайджане стало известно число поступивших на «горячую линию» обращений в связи с коррупцией.

В прошлом году на «горячую линию – 161» Главного управления поступило 5492 обращения. В связи с 23 обращениями по соответствующим статьям Уголовного кодекса были возбуждены уголовные дела. Кроме того, в результате проведенных соответствующими государственными структурами совместных мероприятий, по остальным обращениям были приняты положительные решения, восстановлены нарушенные права граждан и с целью устранения выявленных нарушений в соответствующие организации были направлены представления.

Было отмечено, что по сравнению с 2015 годом число поступивших обращений сократилось на 1700, что непосредственно связано с расширением деятельности центров «Asan Xidmət».

В прошлом году по обвинению в коррупции были задержаны 16 должностных лиц.