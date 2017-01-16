Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, как американские спецслужбы пытались завербовать российского дипломата.

По ее словам, для лечения экс-главы правительства России Евгения Примакова потребовалось лекарство, которое продавалось только в США. Его покупка была поручена одному из дипломатов, для этого из России было переведено около десяти тысяч долларов, собранных близкими экс-премьера. Также были выписаны все соответствующие справки и рецепты.

Рассказывая об этом инциденте в эфире телеканала «Россия 1», Захарова заявила, что сотрудники спецслужб США подошли к российскому дипломату, когда тот пошел в аптеку. Мужчину отвели в подвал магазина, где не работала сотовая связь, и в течение часа разговаривали с ним. По словам Захаровой, это было «больше похоже на попытку вербовки, нежели на какой-то адекватный разговор».

Представитель МИД отметила, что дипломата обвинили в незаконном обороте медикаментами и изъяли у него препарат, не вернув деньги за лекарство.

Позднее в инцидент вмешался госсекретарь США Джон Керри, назвав ситуацию недопустимой и сделав все возможное, чтобы доставить препарат в РФ. Однако время было уже упущено.