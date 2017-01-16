Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил тщательно расследовать крушение Boeing 747 в районе аэропорта Манас в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы», — говорится в сообщении.

Атамбаев также выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им материальную помощь.

Отмечается, что пострадавшим в результате авиакатастрофы будет оказана помощь в лечении.

Кроме того, сообщается, что в результате крушения грузового самолёта разрушены 32 жилых дома. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра республики Чынгыза Эсенгула Уулу.

«В настоящий момент я нахожусь на месте происшествия. Есть информация о том, что в результате крушения разрушены 32 дома», — сказал он.

В понедельник 16 января грузовой самолёт Boeing 747 Turkish Airlines, выполнявший рейс Гонконг — Бишкек, потерпел крушение вблизи аэропорта Манас.

Самолёт упал на дачные участки. По предварительным данным, жертвами крушения стали не менее 30 человек из числа местных жителей и членов экипажа.