Вооруженные формирования Армении, используя 60, 82 и 120-мм минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 42 раза, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Алибейли, Агбулаг и Коханаби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.