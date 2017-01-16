На прошлой неделе в Азербайджане был арестован и экстрадирован в Иран человек, обвиняемый в хищении в особо крупных размерах.

Об этом заявил глава национального бюро Интерпола Ирана Масуд Резвани.

При этом М.Резвани не раскрыл имя подозреваемого. «Иранское бюро Интерпола продолжает поиск преступников, присвоивших нефтяные деньги. Они задерживаются и возвращаются в Иран», — цитирует слова М.Резвани агентство АПА. По его словам, еще один человек был арестован Интерполом в одной из стран Центральной Америки. Минувшим днем он также был выдан властям Ирана.

Отмечается, что арестованный имеет отношение к делу Бабаку Занджани. Напомним, что иранский миллиардер Бабак Занджани был задержан в 2013-ом году властями Ирана и обвинен в коррупции. В марте 2016 года суд вынес решение о смертной казни в отношении Занджани по обвинению в хищении государственных средств через организацию сделок по продаже нефти.