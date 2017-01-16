В настоящий момент 28-й Международный фестиваль команд КВН в городе Сочи перешел в свою активную фазу — прибыло руководство Клуба веселых и находчивых, и участники фестиваля начали готовиться к показу Александру Маслякову.

Об этом агентству Sputnik сообщили в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых. Как известно, в первые дни на фестивале несколько коллективов, в частности команды «С хлебом и солью» и «DeleYaman» планировали официально представить созданный на оккупированных Арменией азербайджанских территориях непризнанный режим Нагорного Карабаха.

В связи с этим Министерством молодежи и спорта АР был направлен протест в Международный союз КВН, а азербайджанская делегация в ходе фестиваля провела встречу с его руководством. В итоге Александр Масляков заявил, что КВН – самое большое неформальное международное молодежное движение, игра, в которую играют миллионы молодых людей по всему миру. «Здесь нет места дискриминации и ксенофобии, тем более, нет места политическим провокациям. Мы оперативно рассмотрели обращение Министерства молодежи и спорта АР и заявляем по этому поводу, что ни одна команда на фестивале не представляет непризнанные государственные образования на территории Азербайджана. И в будущем мы будем тщательно отслеживать и пресекать попытки такого рода действий», — заявил Масляков пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Участники команды «Сборная Баку» признательны за вмешательство в этот вопрос Министерства молодежи и спорта АР, благодаря которому этот инцидент удалось своевременно разрешить.

«Мы также благодарны нашей общественности, каждому, кто проявил гражданскую позицию и активность в этом вопросе. Эти дни были очень трудными для нашей команды, на ребят давила моральная ответственность, и справиться с волнением помогла поддержка государственных ведомств Азербайджана и понимание, с которым отнеслось к данному вопросу руководство Международного союза КВН», — подчеркивается в сообщении пресс — службы клуба.

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Команда, представляющая непризнанный режим Нагорного Карабаха в международном фестивале КВН «КиВиН – 2017» в Сочи, несмотря на многочисленные протесты азербайджанской стороны все же выступила на сцене фестиваля. Об этом сообщают ереванские СМИ.

Примечательно, что накануне российские СМИ распространили заявление ведущего КВН, генерального директора ООО «ТТО АМИК» Александра Маслякова, в котором тот полностью отрицал участие команды созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях непризнанного режима Нагорного Карабаха в международном фестивале КВН в Сочи.

«Никакие команды из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики никогда не принимали участия в международном фестивале КВН в Сочи. КВН всегда был вне политики и против разжигания межнациональных конфликтов», — сказал Масляков.

Однако представитель команды сепаратистов Георгий Аветисян, который находится в Сочи, в беседе с агентством «Новости-Армения» сообщил о том, что команда уже выступила в первом туре и ждет результатов.

«Я согласен с тем, что КВН вне политики, это молодежная игра, в которую играют молодые веселые и находчивые ребята из многих стран. Наша команда из Степанакерта», — сказал Аветисян.