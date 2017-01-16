

Швейцарский адвокат дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой рассказал о встрече со своей клиенткой в конце 2016 года. Грегуар Мангейт присутствовал на допросе Каримовой в Ташкенте 9−10 декабря в связи с расследуемым в Швейцарии делом о коррупции и отмывании денег. Интервью с адвокатом опубликовано в воскресном приложении к газете Neue Zutcher Zeitung.

О старшей дочери Ислама Каримова ничего не было известно с 2014 года, когда после конфликта с отцом ее поместили под домашний арест. Осенью прошлого года, когда Гульнара Каримова не появилась на похоронах отца, ходили активные слухи о ее смерти.

По словам Грегуара Мангейт, Каримова находится в довольно хорошем состоянии здоровья. Представитель швейцарской прокуратуры допросил ее в присутствии двух прокурорских работников и двух адвокатов из Узбекистана. При этом адвокат Каримовой не мог задавать вопросов, и узбекские прокуроры несколько раз просили, чтобы его отстранили от допроса.

По словам Мангейта, Каримова «была настроена очень воинственно», отказавшись подтвердить свои предыдущие заявления и заявив, что никак не будет комментировать дело о коррупции «до тех пор, пока не ознакомится с его содержанием».

Адвокат утверждает, что после помещения под домашний арест 18 февраля 2014 года вследствие «сложной политической и семейной ситуации» против Гульнары Каримовой не ведется какой-либо процедуры расследования.

Он выразил обеспокоенность условиями содержания дочери покойного президента, которая содержится в «маленькой пристройке к ее бывшему дому в центре Ташкента» и не имеет права общаться с внешним миром, даже с собственными детьми. Мангейт заявил, что намерен обратиться в международные организации с просьбой о защите прав Каримовой.

Пресс-секретарь швейцарской прокуратуры в Берне подтвердила, что чиновники из канцелярии генерального прокурора побывали в Узбекистане. Она отказалась от дальнейших комментариев о ходе расследования.

Как считает издание The Wall Street Journal, решение разрешить допрос Каримовой швейцарскими судьями знаменует собой изменение позиции узбекских властей, которые при Каримове блокировали вопросы судебного сотрудничества.

По мнению аналитиков, это может указывать на желание нового президента Узбекистана Шавката Мирзиеева подвести черту под затянувшимся коррупционным скандалом, который бросает тень на имидж страны, не имеющей выхода к морю.

Гульнара Каримова является одной из четырех подозреваемых в отмывании около 800 миллионов швейцарских франков (около $900 миллионов). По данным швейцарской прокуратуры, около 500 миллионов франков ($570 миллионов) были получены в качестве взяток от шведского оператора сотовой связи TeliaSonera group за возможность выйти на телекоммуникационный рынок Узбекистана.