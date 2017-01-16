Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил вторник, 17 января, днём траура по погибшим при крушении грузового самолёта Boeing 747 под Бишкеком.

«Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об объявлении 17 января 2017 года днём траура в Кыргызской Республике по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолёта Boeing 747», — говорится в сообщении на сайте президента.

В день траура на всей территории Киргизии, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги республики.

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На месте крушения Boeing 747 под Бишкеком найдены тела 31 человека и фрагменты девяти тел. Как сообщает пресс-служба президента Киргизии, об этом Алмазбеку Атамбаеву доложил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

«Глава чрезвычайного ведомства доложил президенту, что, по предварительным данным, в результате крушения грузового самолёта Boeing 747 в районе аэропорта Манас установлена гибель по меньшей мере 31 человека и обнаружены девять фрагментов человеческих тел», — говорится в сообщении.

Атамбаев, в свою очередь, поручил МЧС оказать помощь пострадавшим и семьям погибших и активизировать работу спасателей в районе крушения.

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В результате крушения грузового самолёта в районе аэропорта Манас в Бишкеке погибли 37 человек, сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии.

«В результате падения самолёта есть человеческие жертвы и пострадавшие. <…> По информации на 11:24 (по местному времени) по предварительным данным, погибли 37 человек», — говорится в сообщении.

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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил тщательно расследовать крушение Boeing 747 в районе аэропорта Манас в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы», — говорится в сообщении.

Атамбаев также выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им материальную помощь.

Отмечается, что пострадавшим в результате авиакатастрофы будет оказана помощь в лечении.

Кроме того, сообщается, что в результате крушения грузового самолёта разрушены 32 жилых дома. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра республики Чынгыза Эсенгула Уулу.

«В настоящий момент я нахожусь на месте происшествия. Есть информация о том, что в результате крушения разрушены 32 дома», — сказал он.

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В результате падения грузового самолета под Бишкеком погибли 32 человека, из них четыре члена экипажа. Об этом агентству «Кабар» сообщил министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев.

Грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение, не долетев до аэропорта Манас. Он упал в районе дач в 1,5–2 километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате, в поселке начался пожар, было разрушено около 15 домов.

Ранее сообщалось, что погибли 16 человек, среди которых один пилот и 15 жителей дачных домов.

Предварительной причиной крушения называются погодные условия. Аэропорт Манас работает в штатном режиме.