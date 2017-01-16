Ученые из США провели эксперимент, который доказал, что более чем 90% женщин страдают от нехватки секса, сообщает телеканал «Мир24»

Чтобы выяснить это, были приглашены 450 женщин в возрасте от 20 до 60 лет. Опрос показал, что большинство представительниц прекрасного пола имеют нерегулярную половую жизнь. В эксперименте принимали участие женщины разного возраста и социального статуса. Отмечается, что более 72% не обращались с данной проблемой к сексологам.

Специалисты считают, что причина отсутствия секса — это недостаток внимания со стороны мужчин.