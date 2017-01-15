Правящая Партия справедливости и развития Турции заявила о возможной дате проведения референдума по внесению изменений в конституцию, пишет «Тренд» турецкая газета Milliyet.

Издание не указывает точную дату проведения референдума, но отмечает, что голосование состоится между 26 марта и 16 апреля.

Осенью 2011 года Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо лидерам оппозиционных Народно-республиканской партии и Партии националистического движения с призывом принять участие в переговорах по подготовке новой конституции. Оппозиция Турции выступала против новой конституции, так как, по ее мнению, это приведет к переходу от парламентской к президентской форме правления.