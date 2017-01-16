Белград направит свои войска в Косово в том случае, если для проживающего там сербского населения возникнет угроза со стороны албанцев. Об этом заявил президент Сербии Томислав Николич на фоне резкого обострения отношений с властями частично признанного государства, передает РИА Новости.

«Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой», — заявил Николич после заседания Совета по национальной безопасности.

По словам президента, Сербия не стремится к конфликту и не хочет нападать, но как государство по конституции обязана защищать своих граждан. «До тех пор, пока я буду в этой должности, буду стараться ни с кем не воевать, но если этого нельзя будет избежать, я как верховный главнокомандующий возьму на себя ответственность за каждое принятое решение», — указал Николич.