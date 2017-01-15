Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что ежедневно на сайт Кремля совершаются «сотни» и «тысячи» хакерских атак в день. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBС News.

«Этот веб-сайт [президента России Владимира Путина. — РБК] подвергается хакерским атакам сотни и иногда даже тысячи раз в день. Некоторые из хакеров совершают атаки с территории Соединенных Штатов, Китая, Индии, европейских стран и так далее. Но мы не делаем заключений, что эти кибератаки совершаются под руководством президента Обамы и Белый Дом несет ответственность за эти атаки. Если бы мы так говорили, что вы бы ответили, мол, «эти русские, они, наверное, сумасшедшие», — сказал пресс-секретарь президента России.

На вопрос ведущего, заказывал ли Путин проведение хакерских атак на правительственные ресурсы США, Песков ответил отрицательно. Он также опроверг осведомленность российского лидера о том, что кибератаки будут совершаться, а также заявил, что суть обвинений избранного президента Дональда Трампа о том, что Россия стоит за кибервзломами сервисов партий демократов и республиканцев, является неверной.

Песков подчеркнул необходимость различать источник, от которого может исходить угроза безопасности информационных ресурсов, и не делать поспешных выводов и обвинений.

«Это очень важная деталь. Если вы упоминаете какие-либо IP-адреса российского происхождения, это одна история. Но другое дело, если вы обвиняете официальную Москву, определенных людей в российском правительстве», — заявил он.