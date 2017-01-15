В самом конце прошлого года Компания «Azerbaijan Coca-Cola Bottlers», как всегда, по традиции, хотя, и не по традиции с опозданием, объявила тендер на организацию питания в 2017-м году для своих сотрудников.

На протяжении многих лет эта традиция поддерживается со стороны материнской компании «Coca-Cola İçecek» A.Ş. (CCI), расположенной в Стамбуле.

CCI в 1994 году была 1-й иностранной компанией, которая принесла в Азербайджан новый несоветский стандарт корпоративной культуры и этики взаимоотношений между работодателем и работниками.

Может показаться, что катеринг — это всего лишь прагматичный проект, выгодный самой CCI, как, имеющей, в конечном счете, цель увеличения производительности труда и т.п.

Это было бы так, если бы мы говорили о самой Турции или Европе, где социальная ответственность корпораций порождена прежде всего завоеваниями самих трудящихся, где рынок спроса на квалифицированных рабочих намного шире, где честный, дисциплинированный и грамотный специалист-рабочий ценится наравне с инженером-изобретателем.

В Азербайджане, напротив, безработица, коррупция, несправедливость при назначениях на должности, отсутствие рядовой культуры и воспитанности в деловых взаимоотношениях и т.п. стирают эту цель.

Если бы вдруг CCI решила отказаться от практики бесплатного питания, рабочие даже не захотели бы демонстрировать недовольство или начать хуже работать – за воротами сотни безработных.

Кроме того, на эти цели Инвестор CCI расходует огромные финансовые и материальные средства из собственной чистой прибыли в сумме, не менее 250-300 тыс. манатов ежегодно.

Перейдем от рассмотрения высоких целей Инвестора к реальным приземленным целям исполнителей на местах, выступающих в качестве Поставщиков услуг. Поговорим о реальной практике стяжательских интересов, тех самых, из-за которых невероятным образом рухнула величайшая идея социализма в СССР.

Обычно, компании-заказчики требует от участников тендера доказать свой предыдущий и текущий положительные опыты и выставляют другие требования, что лимитируют количество реальных претендентов.

Известна история «предпринимательницы», решившей авантюрными хитростями выиграть подобный тендер в одной из компаний.

Ни у ней, ни у кого-либо из ее фирмы никогда не было никакого опыта и знаний в сфере организации питания.

Но, как и Митрофанушка, она слышала, что для этого существуют «извозчики» — лишь надо на первое время сохранить старый состав работников предыдущего организатора питания и переодеть команду в новые колпаки.

Она, договорившись «с кем следует» из «Финанза», отправила в тендерную комиссию рекламные письма о своих несуществующих опытах и достижениях.

Она утверждала, что компетентно знает это дело и успешно кормит «Milli Konservatoriya», «Politexnik Universiteti», “Heydər Əliyev Müasir Təhsil Kompleksi” и т.д,

Но всё — абсолютно всё — было полной фальшивкой!

Заказчик и «Финанз» могли бы проверить. Но нет.

Медам сама печатала фальшивые бланки, ставила подписи за проректоров, и… выиграла тендер!

Таким предпринимателям совершенно не обязательно заниматься конкретной работой. — У них на столе золотистые фигурки «чудодейственных слоников» для привлечения денег, они ездят на джипах к колдунам, чтобы уничтожить оппонентов и влюбить в себя сильных, в офисах они вскормили «стучалок-отравительниц» для удовлетворения провинциальных амбиций подсматривания и подслушивания, они мнят себя «азербайджанскими масонами». Они безапелляционно унижают своих бедных крепостных работниц: «Кто ты такая??? ты же просто моя уборщица! Убирайся вон отсюда!». Они всюду по-дружески доверительно сообщают, что Налоговая Инспекция их любезно опекает за 11% с оборота.

В погоне за контрактом, такие люди, обычно соглашаются на любые цены – это и прельщает «Финанз»!

Они организуют черную бухгалтерию, эксплуатируют по 12 часов малограмотных беднейших людей, не давая им ни выходных, ни отпусков.

Всё это, к сожалению, хорошо знают Заказчики, которыми, подчас выступают известные компании.

Им бы гордиться собственным брендом, уважать собственную компанию, не допускать, чтобы чистые помыслы Инвестора были вымараны таким образом.

Не хочется верить, что красивая гуманная идея — «бесплатное питание для рабочих» когда-либо может быть девальвирована в компании, которая первая принесла в Азербайджан основы корпоративной этики и социальной ответственности.

Чингиз Бабаев

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