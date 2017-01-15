Вооруженные силы международной коалиции во главе с США в субботу нанесли 21 авиаудар по позициям группировки «Исламское государство» в Сирии и Ирак.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США.

«Вооруженные силы коалиции нанесли 21 удар против террористов ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии вооруженные силы коалиции нанесли 16 ударов, используя бомбардировщики, истребители и беспилотники, а также артиллерию против ИГ», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что пять авиаударов в Ираке были осуществлены в рамках поддержки с воздуха наступления иракских вооруженных сил на позиции террористов. США и союзники с 2014 года наносят в Ираке и Сирии удары по ИГ.