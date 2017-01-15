В Instagram растет популярность аккаунтов спортивных девушек, которые на ты со штангой и гирями. Судя по количеству подписчиков, брутальная физическая активность интересна многим, и прекрасному полу в том числе. «Лента.ру» изучила самые интересные микроблоги и их владелиц.
Пауэрлифтинг (power — «сила», lift — «поднимать») — силовой вид спорта, в основе которого лежит преодоление сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса.
Его также называют силовым троеборьем, потому что в него входят три соревновательные дисциплины: приседания со штангой на лопатках, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги.
В отличие от бодибилдинга, цель пауэрлифтинга — не столько красота тела, сколько силовые показатели. Тем не менее многие современные девушки проявляют интерес к данному виду спорта. Особенно это заметно в Instagram, где высока концентрация горячих поклонников здорового образа жизни. Многие из них, пресытившись йогой, пилатесом и кикбоксингом, обратились к более «серьезным» тренировкам.
На фото: Кэти Энн (@KatieAnne100) из Огайо весит 72 килограмма и выжимает штангу весом 160 килограммов. Она говорит, что всегда была спортивной: в школе занималась гимнастикой, теннисом, кросс-кантри. Выучилась на финансиста, но еще в университете увлеклась пауэрлифтингом и стала фитнес-коучем. На личном фронте, по ее признанию, пока не слишком ладится.
Американка Эшли Суэндбай (@SmashleySvendbye) весит 57 килограммов. Она участница соревнований на звание самой сильной женщины в мире Strongwoman.
Синтия Лью (@CynthiaLeu) — американский морской пехотинец в резерве. До пауэрлифтинга занималась плаванием и волейболом. Можно не сомневаться: если среди 83 тысяч ее подписчиков заведется хейтер, ему не удастся повлиять на самооценку девушки. «Внешность отражается в зеркале, а душа — в сердце», — ее девиз по жизни. Синтия в шутку утверждает, что все свободные деньги тратит на еду и крафтовое пиво. Любит собак и чизкейки.
28-летняя Дезире Морган Клэйборн (@freeyourself83) весит 56 килограммов, она фитнес-инструктор по пауэрлифтингу.
20-летняя россиянка Юлия Винс (@julia_vins) прославилась в СМИ, в том числе и иностранных, как «мускулистая Барби». Сочетание нежных черт лица и груды мускулов действительно очень необычное. Увлеклась пауэрлифтингом еще в школе, потому что, по признанию девушки, хотела стать более уверенной в себе.
35-летняя Лора Фелпс-Свитт (@lauraphelpssweatt) успевает принимать участие в пауэрлифтинговых состязаниях и обучать других. Она предпочитает дополнять силовое троеборье кроссфит-тренировками.
«Железо каждый день помогает мне узнать что-то новое о самой себе», — говорит Эмили Эбботт (@abbott.the.red). Канадка уверяет, что занимается пауэрлифтингом не ради фигуры — хотя, конечно, ей приятно хорошо выглядеть в узких джинсах.
Бриттани Фрайд (@brittany_fried) не всегда была сильной и стройной. Иногда она выкладывает для своих подписчиков фото, сделанные до того, как ее увлек пауэрлифтинг, чтобы вдохновить других на перемены. Теперь она гордится своей фигурой и любит демонстрировать ее, красуясь в легинсах броских расцветок.
Аруша Неконам (@arooshanekonam) родилась в Шотландии в семье иранцев. У нее есть дипломы по специальностям «журналистика» и «юриспруденция», но страсть девушки — силовой фитнес. Так что теперь Аруша онлайн-инструктор и диетолог. А еще она обожает сладости, особенно шоколад во всех его ипостасях.
22-летняя Лорен Фишер (@laurenfisher) советует новичкам не быть слишком строгими к себе. Силовой спорт, по ее словам, это не забава, даже если при просмотре вдохновляющих фото в Instagram кажется иначе.
Линдси Валенсуэла (@liftlikelindsey) успевает быть женой, мамой и совладелицей фитнес-клуба, что, по ее мнению, доказывает: можно иметь маленьких детей и находить время тренироваться. Ее задействовала для рекламы своих товаров марка Reebok.
В прошлом Бекки Холкомб (@prettystrongbec) была жертвой домашнего насилия со стороны распускавшего руки бойфренда. Пауэрлифтинг помог ей вновь почувствовать себя сильной и взять жизнь под свой контроль. Она обожает животных и перемежает публикации фото с 217-килограммовой штангой в руках постами с милыми зверюшками.