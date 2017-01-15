В Instagram растет популярность аккаунтов спортивных девушек, которые на ты со штангой и гирями. Судя по количеству подписчиков, брутальная физическая активность интересна многим, и прекрасному полу в том числе. «Лента.ру» изучила самые интересные микроблоги и их владелиц.

Пауэрлифтинг (power — «сила», lift — «поднимать») — силовой вид спорта, в основе которого лежит преодоление сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса.

Его также называют силовым троеборьем, потому что в него входят три соревновательные дисциплины: приседания со штангой на лопатках, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги.

В отличие от бодибилдинга, цель пауэрлифтинга — не столько красота тела, сколько силовые показатели. Тем не менее многие современные девушки проявляют интерес к данному виду спорта. Особенно это заметно в Instagram, где высока концентрация горячих поклонников здорового образа жизни. Многие из них, пресытившись йогой, пилатесом и кикбоксингом, обратились к более «серьезным» тренировкам.

На фото: Кэти Энн (@KatieAnne100) из Огайо весит 72 килограмма и выжимает штангу весом 160 килограммов. Она говорит, что всегда была спортивной: в школе занималась гимнастикой, теннисом, кросс-кантри. Выучилась на финансиста, но еще в университете увлеклась пауэрлифтингом и стала фитнес-коучем. На личном фронте, по ее признанию, пока не слишком ладится.