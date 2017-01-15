Турция выступает за скорейшее установление мира и стабильности в регионе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на парижской конференции по Палестине, передает «Тренд» со ссылкой на агентство Анадолу.

В Париже 15 января началась конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта, в которой принимает участие глава МИД Турции.

Встреча была согласована французами и палестинцами, чтобы попытаться предъявить Израилю условия, которые несовместимы с его национальными интересами, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.

По его словам, конференция поддерживает непримиримость позиции палестинской стороны и уводит палестинцев от идеи прямых переговоров без предварительных условий.