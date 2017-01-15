Бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм сорвала воссоединительный тур поп-группы, запретив остальным участницам исполнять старые песни коллектива. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

«Девочки попросту уничтожены. Виктория была важной частью их жизни, а теперь она использует адвокатов, чтобы помешать им вернуться на сцену», — отметил собеседник издания.

По словам источника, Бекхэм обеспокоена, что если группа будет исполнять новые песни вместе со старыми, то это повредит репутации Spice Girls.