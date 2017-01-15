Федерация спортивного боулинга Азербайджана провела в Бакинском развлекательном центре четвертый тур чемпионата страны по боулингу. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации Наир Алиев.

Победителем в Лиге «А» по итогам напряженных соревнований стал Эльвин Ширинбейли, второе место за Эльханом Фейзуллаевым, на третьей строчке оказался Вусал Джафаров.

Что касается Лиги «В», то здесь победителем стала Нигяр Корчиева, вернувшаяся недавно в спорт. Напомним, что в предыдущем туре, первым после ее возвращения, она сходу заняла второе место. В этом туре на втором месте оказался опытный спортсмен Афиг Агаев. Третье место на пьедестале занял Нурхан Алиев.

Добавим, что спонсором тура стала компания Part-A-Part, а информационную поддержку оказали Minval.az, ExtraTime.az, 1news.az, и Sportbox.az.