В случае если новая администрация Белого дома не станет выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), то Иран продолжит свою ядерную программу в прежней форме.

Как передает тегеранское бюро АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, с новой администрацией Белого дома не будет проведено никаких обсуждений по СВПД. «Этот документ является многосторонним соглашением Ирана с 6 странами и ЕС. Если президент США примет решение отклонить данное соглашение, то ответственность за это будет нести сам. Мы не будем вести никаких обсуждений по СВПД. Если они подожгут фитиль, то Иран воспламенит этот процесс. Будьте уверены, что СВПД не будет исполнено под давлением. Это может произойти только в атмосфере благих намерений, а не путем давлений и санкций», — подчеркнул А.Арагчи.

Он отметил, что Иран завершил с США обсуждения по ядерной программе и переговоры могут идти только по техническим вопросам, связанных с выполнением СВПД. «Ядерная программа Ирана законна и продолжается. Мы продолжаем обогащение урана, проходят испытание новые центрифуги и согласно программе МАГАТЭ в течение 15 лет иранская промышленность завершит процесс обогащения урана», — подчеркнул он.