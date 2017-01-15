Автобус с туристами из Великобритании и США упал в ручей с высоты десяти метров в национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии, 15 человек пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New Zealand Herald.

Сообщается, что на борту автобуса находились 14 пожилых туристов и водитель. По данным медицинских работников, четыре человека получили серьезные травмы и были доставлены в больницу на вертолете. Остальным пострадавшим также была оказана медицинская помощь.

Что стало причиной аварии, не уточняется. В настоящее время ведется расследование происшествия.