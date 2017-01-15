К содержанию

Мертвые звезды эстрады получили номинации на Brit Awards

17

Музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн, скончавшиеся в 2016 году, номинированы на музыкальную премию Brit Awards 2017. Об этом, как пишет Газета.ру, сообщается на сайте премии.

При этом Боуи находится в числе номинантов в категории «Британский сольный исполнитель» среди музыкантов-мужчин.

Коэн же номинирован в категории «Международный сольный исполнитель» из числа мужчин.

В настоящее время на сайте идет голосование за претендентов, которое закончится через пять дней.

Дэвид Боуи скончался от рака 11 января 2016 года. Канадский поэт и музыкант Леонард Коэн умер 7 ноября того же года. В прошлом году на премии Brit Awards был сделан трибьют Боуи.

Дата: 2017/01/15 19:08

Раздел: Life-style

Просмотров:

182

Темы: , ,

 Новости друзей

...

Другие новости раздела

8425

Виктория Бекхэм «уничтожила» попытку воссоединения Spice Girls

«Девочки попросту уничтожены»…

Madonna

Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа

Американская певица Мадонна анонсировала свое участие в женском марше против избранного президента США Дональда Трампа.

depp700

Суд официально расторг брак Джонни Деппа и Эмбер Херд

Суд Лос-Анджелеса завершил бракоразводный процесс актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд, сообщает Интерфакс. News. Их дело рассматривалось восемь месяцев.

IMG_5783ы

Вера Глаголева эмоционально рассказала о знакомстве с Баку

«В этом городе умеют при абсолютно современном ритме жизни сохранять старину»…

Theatre_Opera_Balet4-020207-big

Массовые увольнения в Театре оперы и балета: ответ худрука. Обновлено

За последнее время из театра уволилось 14 человек

Screenshot_5

Выяснились детали ограбления певцов в Баку. Обновлено

В Баку ограблены известные певцы. Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Бинагадинского района.

flora_zeynab

Флора Керимова обвиняет Зейнаб Ханларову в закрытии ей доступа в телеэфир

Флора Керимова обвинила Зейнаб Ханларову

meril

Россия запретила фильмы с участием Мерил Стрип — шутка от New Yorker

В рамках широкомасштабной акции официальной цензуры российское правительство запретило в стране все фильмы с участием Мерил Стрип

Elton-John

Врачи уговорили Элтона Джона перенести концерт

Британский певец Элтон Джон перенес концерт в Дубае по состоянию здоровья, сообщает Лента.ру со ссылкой на What’s