Мертвые звезды эстрады получили номинации на Brit Awards

Музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн, скончавшиеся в 2016 году, номинированы на музыкальную премию Brit Awards 2017. Об этом, как пишет Газета.ру, сообщается на сайте премии.

При этом Боуи находится в числе номинантов в категории «Британский сольный исполнитель» среди музыкантов-мужчин.

Коэн же номинирован в категории «Международный сольный исполнитель» из числа мужчин.

В настоящее время на сайте идет голосование за претендентов, которое закончится через пять дней.

Дэвид Боуи скончался от рака 11 января 2016 года. Канадский поэт и музыкант Леонард Коэн умер 7 ноября того же года. В прошлом году на премии Brit Awards был сделан трибьют Боуи.