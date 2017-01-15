Процессинговый центр глобальной системы бронирования авиабилетов (GDS – Global Distribution System) в Азербайджане (eltickets.net) подключается к платежным системам Goldenpay и Millikart, сказал Trend руководитель проекта Вугар Бахшалиев.

Проект реализуется за счет средств Госфонда развития информационных технологий Азербайджана. На реализацию проекта из фонда было выделено 14 тысяч манатов, которые были потрачены на разработку программной составляющей системы.

По словам Бахшалиева, работы по интеграции платежных систем к порталу eltickets.net, посредством которого можно будет забронировать авиабилеты и приобрести их онлайн, планируется завершить в ближайшие дни.

Запуск локального GDS-процессинга, как сказал ранее Бахшалиев, может существенно повлиять на стоимость авиабилетов, которые станут более доступными для потребителей.

Принцип работы центра предполагает интеграцию в сайты туроператоров специального интерфейса с условным доступом, используя который они смогут продавать авиабилеты.

Переговоры по интеграции местных туроператоров к локальному GDS-процессингу уже ведутся. Подключившись к GDS-процессингу, туроператоры смогут получить доступ к действующим тарифам авиакомпаний в других регионах и, соответственно, приобретать билеты там, где они обходятся дешевле.

«Условно говоря, билет на рейс Баку-Москва авиакомпании «Аэрофлот» в Баку может стоить 300 манатов, в Москве — 310 манатов, в Берлине — 208 манатов. Туроператор, например, работая напрямую с системой Galileo по своей платформе, может получить действующие цены исключительно для Баку. Подключившись же к локальному GDS-процессингу, туроператор может получить доступ к действующим тарифам авиакомпаний в других регионах и, соответственно, приобретать билеты там, где они обходятся дешевле», — сказал Бахшалиев.