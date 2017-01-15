После сокращения группировки Вооруженных сил России в Сирии на авиабазе Хмеймим сохранится мощная система противовоздушной обороны. Об этом «Интерфаксу» в воскресенье, 15 января, сообщил информированный источник.

«От ударов с воздуха аэродром Хмеймим по-прежнему будут прикрывать зенитные ракетные системы С-400, а также современные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь»», — отметил собеседник агентства.

По его словам, весь периметр аэродрома, находящийся под присмотром военной полиции, оборудован самыми современными техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения.

Источник также рассказал, что прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами «Бастион» с крылатыми ракетами.