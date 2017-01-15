На сайте 9gag высмеяли жестикуляцию Дональда Трампа во время пресс-конференции, смонтировав видео, где избранный президент США будто бы играет на баяне.
В «Инстаграме» ролик собрал более двух миллионов просмотров за четыре часа.
На сайте 9gag высмеяли жестикуляцию Дональда Трампа во время пресс-конференции, смонтировав видео, где избранный президент США будто бы играет на баяне.
В «Инстаграме» ролик собрал более двух миллионов просмотров за четыре часа.
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