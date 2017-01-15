Команда избранного президента США Дональда Трампа собрала для мероприятий, посвященных его инаугурации, которая состоится 20 января, рекордные $90 млн, сообщает Газета.ру со ссылкой на «Синьхуа».

Уточняется, что комитет, который занимается приемом средств на организацию мероприятия, установил лимит пожертвований: для компаний и корпораций — $1 млн, для физических лиц – без ограничений.

Агентство отмечает, что команда Барака Обамы собрала на инаугурацию президента $55млн в 2009 году и $43 млн в 2013 году.

«Я не могу себе представить, как они собираются потратить эту сумму денег [$90 млн] и почему они [штаб Трампа] не останавливают прием пожертвований», — сказал Стив Керриган, занимавший пост генерального директора инаугурационного комитета Обамы в 2013 году.