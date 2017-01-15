В конце 2016 года 50-летний фермер Джей Лейвери из США снял на видео, как он танцует в загоне с козами под песню Cheap Thrills. Мужчина выложил в соцсети запись для своих друзей, но спустя две недели ролик посмотрели миллионы людей.

В своём «Фейсбуке» мужчина также рассказал, что 15 лет назад получил травму позвоночника и перенёс несколько операций.

— Танцы вместе с йогой и медитацией — мои единственные альтернативы обезболивающему, — пишет Джей Лейвери.

Фермер надеется, что это видео сможет вдохновить людей.

