Во время ответных мер на обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Азербайджана со стороны армянских подразделений в Нагорном Карабахе, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Азербайджана Баширов Фикрет Нурщираван оглы. Об этом сообщает сайт МО АР.

Согласно приказу Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, военнослужащий, погибший в результате очередной провокации противника, награжден медалью «За отличие в военной службе» 3-ей степени посмертно.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.