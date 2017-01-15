Дорожная полиция провела рейд в Астаре, в ходе которого были проверены около 50 автомобилей. В отношении 20 водителей были составлены протоколы об административных нарушениях, сообщает издание Haqqin.az со ссылкой на телеканал ARB TV.

Согласно информации, в ходе рейда были выявлены нетрезвые водители. Один из нетрезвых водителей не подчинился требованию сотрудников полиции и направил свой автомобиль на них.

«Начальник, я только пиво выпил», — так ответил на вопрос о том, почему он сел за руль пьяным, водитель задержанного автомобиля.

Отметим, что в основном водители были задержаны за отсутствие водительских прав, вождение без пристегнутого ремня безопасности и за то, что автомобили не прошли технический осмотр вовремя.