Международная платежная система Wallet One запустила свой мультивалютный «электронный кошелек» в Азербайджане, сообщил Trend источник на рынке электронных платежных систем.

Система Wallet One применяется для проведения финансовых операций через интернет – оплаты товаров и услуг, денежных переводов и т.д. Все расчеты внутри системы осуществляются в режиме онлайн.

Пополнить баланс е-кошелька можно посредством платежных терминалов eManat, онлайн с использованием банковских карт и в банках.

Представительство Wallet One в Азербайджане, как сказал ранее источник, действует по схеме франчайзинга. Данная схема позволяет подключать не только глобальный эквайринг, но и дополнительные возможности локального эквайринга и популярных локальных способов оплаты (услуг связи, интернет, телевидения, коммунальных услуг и т.д).

С помощью «электронного кошелька» можно быстро оплачивать товары и услуги с мобильного телефона или через компьютер.

Приложение доступно для мобильных устройств, работающих под управлением iOS и Android.

В настоящее время подразделения Wallet One функционируют в США, России, Китае, Великобритании, Грузии, Индии, ЮАР, Замбии, Мозамбике, Молдове, Казахстане, Беларуси, Украине, Таджикистане, Латвии и Польше.