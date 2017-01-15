В рамках масштабной перестановки в рядах руководства Коммунистической партии Китая в отставку уйдут десятки генералов. Согласно информации издания Газета.ру, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, свои посты покинут около 50-ти генералов, в том числе 18 высокопоставленных. Многочисленные отставки, как ожидается, будут объявлены в ходе 19-ого съезда руководящего органа Китая.

Подобная мера направлена на то, чтобы ветераны службы, многие из которых находятся на пороге пенсионного возраста, могли уступить место новому поколению.