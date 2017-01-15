В настоящее время имеются «взрывоопасные» обстоятельства, которые могут стать причиной импичмента избранного президента США; ситуация утратит остроту, если Трамп сможет «совладать с собой», а его команда «окультурит» своего босса.

Такое мнение «Обозревателю» высказала российский политолог Лилия Шевцова.

«Действительно, у Трампа слишком много подводных камней, которые могут выйти наружу и создать основания для импичмента. Импичмент Никсона в свое время основывался на гораздо менее серьезных обстоятельствах», — признала она.

В этом контексте Шевцова напомнила о том, что «Трамп уже имеет два бунта против себя, которые могут привести к очень серьезным последствиям», а именно: «бунт американской прессы, американского телевидения, за исключением канала FOX», а также «бунт всех американских спецслужб – ФБР, ЦРУ и Агентства национальной безопасности».

Имеются также «два конфликта, которые являются взрывоопасными для него», — продолжила политолог. «Первый конфликт – это конфликт политических и бизнес-интересов. Он не доказал, что полностью ликвидировал свой контроль за собственностью. То, как он это сделал, недостаточно для американского законодательства. Второй – его необъяснимая любовь к Путину и Кремлю. Он пытался умерить свой пыл, но, тем не менее, постоянно возникает вопрос: каковы мотивы этой любви. Должен ли он что-то российской стороне либо это лишь его упрямство», — заметила она.

«Эти вопросы будут оставаться, и будут оставаться основания для импичмента», — убеждена эксперт.

В то же время она обратила внимание на тенденцию к «снятию остроты конфликта», наблюдающуюся в последние дни. Команда Трампа «начинает пытаться вести себя цивилизованно и стреножить президента». Одновременно анонсируются назначения в новую администрацию президента из числа «людей, которые проявили себя как весьма прагматичные и рациональные».