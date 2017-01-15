Вероятней всего, Третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке.

Об этом пишет историк Авраам Шмулевич в своей статье на «ТСН».

«У нас еще есть шанс избежать Третьей мировой – если мы в XXI веке сумеем сделать правильные выводы из событий XX века. Завтрашний мир не будет похож на сегодняшний. По сравнению с прошлым годом мир в этом году существенно изменится – и, к сожалению, не в лучшую сторону. Через год мир изменится еще больше. И тоже в худшую сторону», – пишет автор.

По мнению политолога, мир стоит на пороге глобальных изменений, которые затронут политическую сферу и экономическое положение, оставит отпечаток абсолютно на каждом человеке.

Если мы посмотрим на динамику изменения политической карты мира во времени, то заметим, что за последние 200 лет, со времен наполеоновских войн (на самом деле это началось еще раньше), каждые 25-30 лет в ней происходят радикальные изменения – исчезают и появляются новые государства, меняются границы старых. И эти изменения начинаются, как правило, с одного нестабильного региона,

– подчеркнул Шмулевич.

Он отметил, что перед Первой мировой войной таким регионом были Балканы, а перед Второй – Центральная Европа. По мнению эксперта, теперь новой «пороховой бочкой мира» является Ближний Восток, который может занять роль Балкан и Центральной Европы. То есть он может стать регионом, с которого начнется Третья мировая война.

«Есть еще один важный момент, который делает наступление глобальных изменений еще более неизбежным – нынешний процесс передела границ совпал с переходом от индустриального общества к постиндустриальному: мы находимся в точке бифуркации. Кроме того, если верить известной теории «волн Кондратьева», то получается, что человеческая цивилизация сейчас находится в начале нового цикла – когда ниспадающая волна сменяет восходящую. Мир ожидают беспрецедентные изменения и потрясения», – подчеркнул Авраам Шмулевич.