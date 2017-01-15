Депутат парламента Грузии Азер Сулейманов заявил, что не покидал ряды партии Единое национальное движение.

Как сообщает АПА, об этом А.Сулейманов написал на своей странице «Facebook»:

Хочу сообщить всем своим избирателям, что я не перешел в другую партию. Я продолжаю свою деятельность в партии Единое национальное движение. Я с уважением отношусь к выбору каждого человека.

Отметим, что после выхода на свободу бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава партия Единое национальное движение разделилась. Отколовшиеся от партии заявили, что создадут новую политическую организацию. Среди них есть и избиравшиеся в парламент от партии ЕНД депутаты. Из 27 депутатов 21 человек получили места в новой организации созданной Г.Угулава и Гиги Бокерией. За исключением А.Сулейманова, оставшиеся 5 человек заявили о продолжении своей деятельности в ЕНД. Так как позиция А.Сулейманова была не ясна, создание фракции в парламенте было под вопросом.

Напомним, что согласно грузинскому законодательству, для создании фракции в парламенте достаточно 6 депутатов.