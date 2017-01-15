Шахматист из Восточно-Казахстанской области Александр Кочергин разработал свою версию стоклеточных шахмат и усложнил игру введением новых фигур: принца и принцессы, сообщили в акимате (администрации) области.

«Вместо привычных 64 клеточных шахмат казахстанские игроки тренируют гибкость ума и силу воображения на стоклеточных. Фигур здесь тоже больше — 40 вместо 32. Инновационный патент на изобретение принадлежит Александру Кочергину», — говорится в сообщении, текст которого приводит «Интерфакс».

По словам изобретателя, традиционные шахматы в профессиональной сфере приблизились к тупику.

Как отмечается в сообщении, «компьютер давно стал играть сильнее, чем шахматисты, которым только и остается, что заучивать множество форсированных вариантов, а вот компьютерные стоклеточные шахматы еще не созданы».

«В стоклеточные шахматы сыграть на компьютере невозможно. Игра абсолютно новая. Нет ни тактики, ни стратегии. Ходов и позиций здесь столько, сколько мы можем себе вообразить. К работе подключается и правое полушарие мозга, отвечающее за интуицию», — считает А.Кочергин, слова которого приводятся в информации.

Между тем, новую модификацию уже оценили гроссмейстеры Греции и России. Во время их презентации в Москве, шахматисты заявили, что «это игра будущего и с переходом на них человечество совершит эволюционный скачок».

По мнению изобретателя, совершить этот скачок позволило введение новых фигур в стоклеточные шахматы.

«Игра не завершается смертью короля и королевы, трон по праву переходит принцу и принцессе. Это значительно расширяет количество стратегий и ходов. Но главное — все здесь подчинено классическим шахматам. Также в игру введено несколько дополнительных пешек», — отметил А.Кочергин.

«Это революционное изменение шахмат, сравнимое только с переходом от шатранджа к шахматам. Попытки игры на 100 клетках уже были, но приходилось придумывать нелепые фигуры. Эта версия дала гроссмейстерам возможность почувствовать себя начинающими», — отметил в рецензии на проект член федерации шахмат Кемеровской области РФ Иван Бочаров, слова которого приводятся в информации.