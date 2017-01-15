В турецкой провинции Чанаккале в субботу произошло три землетрясение подряд магнитудой 4.7 в 01:38, 3.2 в 01:42 и 4,3 в 07:03 передает «Тренд» со ссылкой турецкие СМИ.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Айваджык.

Жертв и разрушений нет.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.