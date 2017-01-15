Cамолёт Airbus А320, рухнувший в мае, мог упасть в Средиземное море из-за IPhone, который принадлежал второму пилоту. Как пишет «Лайф», такую информацию опубликовала газета Le Parisien со ссылкой на следствие.

Как сообщает издание, в аэропорту Шарль де Голль пилот Мохамед Мамдух Ахмед Асем якобы положил свои IPhone 6S и IPad-мини рядом с четырьмя флаконами духов. Все предметы располагались на верхней части приборной панели. Как отмечается, согласно данным с чёрных ящиков, пожарная тревога сработала именно в кабине пилотов.

Напомним, лайнер перевозчика EgyptAir выполнял рейс MS804 из Парижа в Каир. Погибли все, кто был на борту, — 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Большинство из них были гражданами Франции и Египта.