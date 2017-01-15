В турецкой провинции Чанкыры на фабрике по производству фейерверков произошел взрыв, передает Тренд со ссылкой на Habertürk.
В результате взрыва пострадали девять работников фабрики, которые были госпитализированы.
Полиция выясняет причины взрыва.
В турецкой провинции Чанкыры на фабрике по производству фейерверков произошел взрыв, передает Тренд со ссылкой на Habertürk.
В результате взрыва пострадали девять работников фабрики, которые были госпитализированы.
Полиция выясняет причины взрыва.
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