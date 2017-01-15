«Мы ждали вас очень долго, мы ждали в течение многих десятилетий. Иногда складывалось ощущение, что мы оставлены одни, и мы почти потеряли надежду. Казалось, что мы единственные, кто защищает цивилизацию от агрессии, которая пришла с Востока», — заявил Мацеревич на торжественной церемонии в Жагани.
В свою очередь, Шидло назвала прибытие американских военных «важным днём для страны и Европы».
Кроме того, правительство Польши организовало ряд мероприятий по всей стране, в том числе в Варшаве, чтобы поприветствовать американские войска.