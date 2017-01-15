В Нигерии в штате Огун террористы похитили пять школьников и двух сотрудников образовательного учреждения, включая гражданина Турции, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Представитель нигерийской полиции заявил, что боевики вторглись на территорию заведения, захватив школьников и преподавателей, после чего скрылись.

Отмечается, что похитители еще не вышли на связь с полицией и руководством школы.

«Мы предпринимаем серьезные усилия, чтобы высвободить похищенных людей целыми и невредимыми», — сказали в полиции.