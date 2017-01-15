В США полиция установила судьбу похищенной 18 лет назад в роддоме Джесонвилля штата Флорида новорожденной девочки.

Как передает Газета.ру со ссылкой на сообщает Sky News, девочка по имени Камийя Мобли на протяжении всех этих лет жила в Южной Каролине у своей похитительницы Глории Уильямс, считая ее биологической матерью. Личность Мобли подтвердил ДНК-тест.

Биологическим родственникам девочки уже известно, что она находится в Южной Каролине. По словам полиции, сама Камийя Мобли «воспринимает сложившуюся ситуацию так, как и можно было ожидать».

Похищение новорожденной девочки произошло в 1998 году. Представившись работником больницы, Глория Уильямс несколько часов провела в палате с ребенком и ее 16-летней матерью. Позже, сославшись на то, что у новорожденной поднялась температура, Уильямс унесла младенца из палаты и не вернулась.

Женщине уже предъявлено обвинение в похищении человека, ее экстрадируют во Флориду. В случае обвинительного вердикта ей может грозить тюремное заключение вплоть до пожизненного. Полиция пока не установила мотив похищения. Также сообщается, что у 51-летней Уильямс есть биологические дети.

Как сообщает Daily Mail, Камийя Мобли написала в соцсетях, что Глория Уильямс не является преступницей.