Израильские чиновники опасаются, что секретные данные, которыми Тель-Авив делился с Вашингтоном в последние 15 лет, могут через администрацию Дональда Трампа попасть в Россию, а затем в Иран.

Как передает РИА Новости, об этом пишет The Independent со ссылкой на журналиста газеты «Едиот Ахронот» Ронена Бергмана.

Как сообщил Бергман, представители американской разведки недавно тайно встречались со своими израильскими коллегами для обсуждения текущего положения дел.

По его словам, американцы утверждают, что у Владимира Путина есть «рычаги давления» на Трампа, поэтому израильским властям следует впредь «проявлять осторожность» в том, что касается обмена секретной информацией с Белым домом и Национальным советом по вопросам безопасности.

Кроме того, израильтянам, как утверждает Бергман, посоветовали вообще не обмениваться никакими секретными данными с Белым домом до тех пор, пока не будет ясно, что никаких «неподобающих» связей с Москвой у Трампа нет.

Израиль особо опасается того, что его секретные данные попадут в Иран, который состоит в дружеских отношениях с Москвой, но враждебен по отношению к Тель-Авиву, отмечается в статье.

По данным издания, израильские и американские спецслужбы тесно сотрудничают с начала 00-х. Несмотря на переговоры с Ираном по ядерной программе, США продолжают получать через Израиль разведданные об этой стране.

Ранее такие СМИ, как BuzzFeed и CNN, писали о том, что у «российских агентов» якобы есть компромат на Трампа. Сам избранный президент назвал эти сообщения фальшивкой.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявления у наличии у Кремля компромата на Трампа «абсолютной чушью».