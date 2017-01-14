Доходы, полученные в результате списания налоговых долгов в Азербайджане, освобождены от налогообложения.

Об этом сообщили в субботу Trend в министерстве по налогам.

Как отметили в ведомстве, это нашло отражение в статье 106.1.8 Налогового кодекса.

«Таким образом, списание налоговых долгов налогоплательщиков не создает им дополнительных налоговых обязательств», — добавили в министерстве.

12 января 2017 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «О регулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков на первое января 2017 года», предусматривающего списание части налоговой задолженности граждан.

Налоговая амнистия охватит 44,7 тысячи налогоплательщиков, в том числе 1 037 — в государственном секторе. По процентным задолженностям будет списано 386,4 миллиона манатов, включая задолженности представителей государственного сектора на 125,5 миллиона манатов. В то же время у 6 304 налогоплательщиков планируется списать три миллиона манатов, которые были начислены им в качестве финансовых санкций за нарушение правил наличных расчетов. В целом же налоговые санкции будут списаны у 13 780 налогоплательщиков на сумму 234 миллиона манатов.

При условии погашения в течение января 2017 года 30 процентов финансовых санкций будет списано 70 процентов оставшихся санкций. При условии погашения в течение января-февраля 2017 года 50 процентов налоговых санкций будут списаны оставшиеся 50 процентов санкций, а при условии погашения в январе-марте 2017 года 70 процентов финансовых санкций будут погашены оставшиеся 30 процентов от санкций.

Если говорить о распределении налоговых задолженностей по регионам, то по процентным задолженностям на Баку приходится 288,3 миллиона манатов, а на регионы — 98 миллионов манатов. По финансовым санкциям — 138,5 миллиона и 98,5 миллиона манатов соответственно.

Общая налоговая задолженность в Азербайджане составляет 1,527 миллиарда манатов, в том числе на процентные задолженности приходится 386,4 миллиона манатов, на финансовые санкции — 237,1 миллиона манатов.

Закон подразумевает также списание налоговых задолженностей (процентных долгов и финансовых санкций), по которым было принято судебное решение о принудительном погашении, но которые еще не были погашены на первое января 2017 года.