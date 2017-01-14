Китай и Вьетнам согласовали пути решения споров по Южно-Китайскому морю.

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, стороны в субботу опубликовали соответствующее коммюнике. Оно было опубликовано по итогам визита в КНР генсека центрального комитета компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Согласно коммюнике, стороны провели «откровенный обмен мнениями» по вопросам, связанным с Южно-Китайским морем. Стороны обязались искать пути для долгосрочных решений по спорным вопросам, которых Китай и Вьетнам могут достичь путем переговоров, а также обязались обсуждать временные решения, которые не повлияют на позицию каждой из сторон.

Также стороны согласились в полной мере и эффективно выполнять «Декларацию действий сторон в Южно-Китайском море», а также стремиться к скорейшему подписанию кодекса поведения в Южно-Китайском море на основе консенсуса в рамках декларации. Китай и Вьетнам также договорились избегать действий, которые могут усложнить ситуацию и привести к росту напряженности.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.