Блогера Александра Лапшина в декабре прошлого года арестовали по запросу Азербайджана.

Израиль надеется на сотрудничество с Россией в вопросе решения судьбы задержанного в Минске блогера Александра Лапшина, имеющего российское и израильское гражданство. По словам генпрокурора еврейского государства Авихая Мандельблита, его страна хочет защитить своего гражданина.

«Для Израиля важно, чтобы консул имел возможность посещать израильтянина, находящегося в заключении. Конечно, мы будем взаимодействовать с Россией в решении этого вопроса и надеемся, что эта история закончится благополучно»,- сказал Мандельблит в интервью «Интерфаксу».

Напомним, Лапшина задержали в Минске по запросу Азербайджана 16 декабря прошлого года. Поводом для ареста стали несогласованные с азербайджанскими властями визиты в Нагорный Карабах и пропаганда сепаратистского режима. В результате в Баку возбудили уголовное дело в отношении блогера, ожидается его экстрадиция из Белоруссии.