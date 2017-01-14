«Тренировка» по передаче власти от нынешней администрации к будущей прошла в Белом доме, сообщила в субботу его пресс-служба.

Как передает РИА Новости, в Белом доме в пятницу прошла тренировка по передаче власти с участием членов нынешней администрации, руководителей министерств и ведомств и представителей команды избранного президента», — говорится в сообщении. Отмечается, что ее целью было предоставление информации по поводу «вызовов, с которыми может столкнуться следующая администрация, а также относительно ключевых мер, полномочий и возможностей, существующих на данный момент для ответа на основные инциденты внутри страны».

«Члены администрации (президента Барака) Обамы поделились опытом и уроками, извлеченными из ситуаций, с которыми они сталкивались», — говорится в сообщении. Как отмечается, «обе стороны обсудили ряд сценариев».

По данным Белого дома, в обсуждении приняли участие несколько десятков ключевых представителей нынешней администрации, включая советников президента, глав министерств и ведомств, руководителей правоохранительных и разведывательных структур, а также их преемники из команды избранного президента США Дональда Трампа.

Трамп вступает в полномочия главы государства 20 января.