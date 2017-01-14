Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара решили пригласить США на переговоры по Сирии в Астане, пишет газета Milliyet.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с резкой критикой позиции Вашингтона относительно привлечения сирийского ответвления террористов РПК к переговорному процессу по Сирии, информирует Тренд.

Комментируя слова представителя Госдепа США Марка Тонера о необходимости участия PYD в мирных переговорах по Сирии, Чавушоглу сказал: «Пусть тогда США, пригласят к диалогу и ИГ».