В рамках мер по обеспечению безопасности вдоль границы Турции с Сирией и Ираком возведена модульная бетонная стена протяженностью в 330 км, передает агентство Анадолу.

В Генштабе Турции сообщили, что реализация работ по строительству модульной стены завершено. Еще на 191 км отрезке южной границы созданы ограждения из колючей проволоки.

Благодаря предпринятым мерам, за последний год предотвращено 57 186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 424 641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390 336 человек) сирийцы.

При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к ИГ, по сравнению с 2015 годом снизилось в семь раз.

Благодаря операции «Щит Евфрата» турецко-сирийская граница была во многом очищена от террористов ИГ. После 24 августа 2016 года, когда начался «Щит Евфрата», число обстрелов с направления приграничных сирийских территорий, некогда подконтрольных террористам ИГ, уменьшилось в три раза.