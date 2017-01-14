Российский велогонщик Кирилл Поздняков, выступающий за команду Synergy Baku, принял гражданство Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

«Мы скоро анонсируем наш полный состав на сезон-2017, но у нас есть одна большая новость: Кирилл Поздняков остается в команде и принял азербайджанское гражданство», — говорится в сообщении.

Позднякову 27 лет. Он начал карьеру в Synergy Baku в 2013 году, в 2014-2015 годах выступал за команду «Русвело». В 2016 году вернулся в азербайджанскую команду.