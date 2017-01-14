Голливудский актер заявил, что управленцы, которые помогали ему решать финансовые и налоговые проблемы, за последние 17 лет присвоили 28 млн долларов. Как передает НТВ, деньги артиста менеджеры получили якобы на основании устного договора с ним.

Также Джонни Депп, переживающий развод с Эмбер Хёрд, недоволен тем, как осуществлялась уплата налогов и штрафов. По мнению актера, при этом было утрачено 5,6 млн долларов. Кроме того, менеджеры перевели до 10 млн долларов на счета третьих лиц, распоряжаясь деньгами Деппа как своими собственными.

Как сообщает Hollywood Reporter, в связи с этими нарушениями юристы актера направили в суд 52 страницы материалов.